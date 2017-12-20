Çanakkale Boğazı hayalet ağlardan temizleniyor!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması amacıyla 2014 yılında ’Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ başlatıldı.

Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 2017 yılında Çanakkale Boğazı’nda İngiliz donanmasına bağlı olan ve 1915 yılında Alman denizaltısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırılmış olan Majestik batığı, Gelibolu önlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Zırhlısı ve Kilitbahir önlerinde bulunan Kaptan Franco batığı başta olmak üzere 12 farklı noktada 10 günde terk edilmiş av araçlarının temizliği yapıldı. Proje kapsamında 0-40 metre aralığındaki derinliklerde toplam 6 profesyonel dalgıç tarafından dalma yöntemiyle terk edilmiş av araçlarının tespiti, fotoğraf ve video çekimleri, markalanması ve çıkarılması, satha getirilmesi, nakledilmesi, sergilenmesi ve bertaraf işlemleri gerçekleştirildi.

“11 BİN METREKARE BİR AĞ ÇIKARIMI YAPILDI”

Denizlerde avcılık esnasında çeşitli nedenlerden dolayı ağların kesilip denize bırakılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, “Bakanlığımızda 2014 yılında bu ağların temizlenmesi yönünde bir proje başlattı. İl Müdürlüğü olarak da Çanakkale de 2016 yılında Gökçeada ve Bozcaada çevresinde 13 lokasyonda bu temizlik işlemleri yaptık. Yaklaşık olarak 3 bin metrekarelik bir ağ çıkarımı oldu. 2017 yılında ise yine boğaz içinde 12 lokasyonda temizlik çalışmalarını başlattık. Yaklaşık olarak şimdiye kadar 11 bin metrekare bir ağ çıkarımı yapıldı. Bugünde burada 3 bin metrekarelik bir ağ çıkarılacağını tahmin ediyoruz. 2016 ve 2017 yılında toplamda Çanakkale’de yapmış olduğumuz bu proje kapsamındaki çalışmalarda 14 bin metrekarenin üzerinde bir ağ çıkarımını yapmış olacağız” diye konuştu.

Projeyle su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması amaçlanıyor.