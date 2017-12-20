Çanakkale Boğazı hayalet ağlardan temizleniyor

Çanakkale Boğazı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan ’Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ kapsamında hayalet ağlardan temizleniyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması amacıyla 2014 yılında ’Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ başlatıldı. Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 2017 yılında Çanakkale Boğazı’nda İngiliz donanmasına bağlı olan ve 1915 yılında Alman denizaltısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırılmış olan Majestik batığı, Gelibolu önlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Zırhlısı ve Kilitbahir önlerinde bulunan Kaptan Franco batığı başta olmak üzere 12 farklı noktada 10 günde terk edilmiş av araçlarının temizliği yapıldı.