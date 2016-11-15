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15 Kasım 2016 Salı

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Çanakkale elektrik kesintisi

Uludağ Elektrik Yayılma A.Ş.

15 Kasım 2016 Salı, 13:26
canakkale-elektrik-kesintisi

Uludağ Elektrik Yayılma A.Ş. (UEDAŞ)’den yapılan yazılmış açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (16 Kasım Çarşamba) sabah 08.00- 10.00 saatleri arasında; Lapseki ilçesi, Çardak Beldesi ve köylerinin tamamında, Çanakkale Merkeze Tabi; Kaymaklar Soğuk Hava Deposu, Bektaş (Mustafa Mutlu), Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Cahit Akgün(3b Tarım), Yapıldak Köyü ve Saltuk Mahallesi, Kızılkeçili Köyü, Yukarı Okçular Köyü, Necmiye Şenol Sitesi, Barbaros Mahallesi; Denizciler Sitesi ve Gültekin Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, elektrik kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların zorunlu önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. 

Utku Yaşar Cüce

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