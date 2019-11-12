Çanakkale şehidi Çankırılı yüzbaşının mektupları ipek kumaşa işlendi
ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Sümeyye Coşkun, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Çankırılı Yüzbaşı Kazım Efendi'nin mektuplarını ipek kumaşa işledi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Coşkun, Çanakkale şehidi Yüzbaşı Kazım Efendi'nin ailesine yazdığı mektupları ipek kumaşa işlemeye karar verdi.
Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Urga Araştırma Merkezi'nden şehidin 3 mektubunun örneğini alan Coşkun, mektuplardaki ifadeleri Osmanlıca olarak 20 santimetrelik 3 ipek kumaşa işledi.
Coşkun, çerçevelettiği kumaşları ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı hediye etti.
Ayrancı, bu anlamlı hediye karşısında çok duygulandığını dile getirdi.
Kelimelerin yetersiz kaldığı bazı zamanlar olduğuna işaret eden Ayrancı, "Türk milletinin yeniden doğuşu olan Çanakkale destanı da o zamanlardandır. 104 yıl önce yedi düvele karşı varoluş mücadelesi veren Türk milleti, 'Çanakkale geçilmez' sözünü altın harflerle şanlı tarihine yazdırarak adeta yeniden doğmuştur." dedi.
Çanakkale Savaşı'nın her anının, ayrı bir kahramanlık hikayesiyle dolu olduğunu vurgulayan Ayrancı, şunları kaydetti:
"Çankırılı kahraman şehit Yüzbaşı Kazım Efendi'nin sılaya yazdığı mektuplardan oluşan anlamlı bir hediyeyi öğrencimizin el emeği göz nuru çalışması ile almaktan son derece bahtiyarım. Dördüncü nesil üniversite olarak dijital çağa uygun, teknolojisi ve bilimselliği yüksek bir bilim yuvasıyız. Milli ve manevi şuura sahip, ülkesini her yerde ve her alanda başarıyla temsil edebilecek, 2023 vizyon belgesi ışığında 2053 ve 2071 hedeflerine uygun gençlik yetiştirme gayretindeyiz. Çok şükür ki bunu da başardığımızı düşünüyorum."
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