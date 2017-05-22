Çanakkale’de dönüş yoğunluğu!

19 Mayıs Atatürk’ü Kutlama Gençlik ve Spor Bayramı’nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat haberdar olan tatilciler, dönüş yolunda Çanakkale’de yaklaşık 2 kilometre vasıta kuyruğu oluşturdu. Gelibolu Tarihi Yarımadasındaki Şehitlikler ile Gökçeada ilçesinin yanı sıra Ege Bölgesinin tatil beldesinden dönüşe geçen tatilciler, Avrupa Yakasına dinmek isteyince GESTAŞ A.Ş. araba vapuru iskelesinden Demircioğlu Caddesi üzerinden yeni belediye binası kavşağına değin araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale İl Güvenlik Müdürlüğüne emrindeki trafik polisleri iskele meydanındaki trafik akışının aksamaması için yoğun mesai harcamasının yanı sıra Gestaş Feribot İskelesinde takriben 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşunca bir takım caddeleri şehiriçi trafiğine kapattı. Yeni Belediye Binası kavşağına kadar uzayan vasıta kuyruğu nedeniyle, İzmir istikametinden gelen araç sürücüleri, boğaz geçişi için Lapseki ve Kameriye feribot iskelelerine yönlendirilmeye başlandı. Ayvacık Trafik Denetleme noktasındaki görevliler, vasıta kuyruğunun daha da uzamaması için seyir halindeki sürücülere boğaz geçişi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerini önermeye başladı.

Şehir merkezinde oluşan uzun vasıta kuyrukları nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. saat başı olan seferlerini saatsiz olarak devam ettirip, oluşan uzun araç kuyruklarını eritmek çalışıyor.

Murat Yüksel