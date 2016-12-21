Çanakkalede feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada ve Bozcaada araba vapuru seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar aralarında deniz ulaşımını karşılayan Gestaş A.Ş.’nin yetkilileri, negatif hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada’dan 13.00 ve Kabatepe’den 15.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli aralarında Bozcaada’dan 10.00 ile Geyikli’den saat 11.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi. Yetkililer, Bozcaada’dan saat 14.00’de yapılması planlanan seferin saat 13.00’de, Geyikli’den yapılması planlanan 15.00 seferinin ise saat 14.00’de yapılacağını duyurdu. Çanakkale Boğazı’ndaki öteki hatlardaki seferler ise sıradan olarak devam ediyor.

Murat Yüksel

ÇANAKKALE