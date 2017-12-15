Canbaz ailesi yanan evleri için yardım bekliyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde Metin Canbaz ve eşi Gülcan Canbaz ile çocukları 3 yaşındaki Gülbeyaz Nur ve 5 yaşındaki Metecan’ın yaşadıkları evde yaklaşık 1 ay önce yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, Canbaz ailesi de sokakta kaldı. Hurdacılıkla geçinen dar gelirli Canbaz ailesi, şimdilerde akrabalarının evlerinde göçebe halinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Evlerini onarmak için maddi sıkıntılar yaşayan Canbaz ailesi, yeniden evlerine kavuşmak için yardım eli bekliyor.

Tek istedikleri evlerini tadilat ettirmek olduğunu söyleyen Metin Canbaz, “Evimiz yanalı 30 gün oldu. Ailemle perişan haldeyiz. Büyüklerimizin yardım elini uzatmasını istiyoruz. Kış gününde ailemle nerede kalalım? En azından çatısını kapatmaya yardım etseler bize yetecek. Kapısını penceresini kendi imkanlarımla yapmaya çalışacağım. Yaz günü olsa bir şekilde kendi imkanlarımla yaptırmaya çalışırım ama kış geldi. Soğuklar çoğaldı. Yakında kar yağar ve biz kaç gün akrabalarımızda kalacağız. Allah razı olsun onlar bize destek oluyor ama kaç gün sığıntı gibi başkasının evinde yaşayalım? Çok çaresiz durumdayız. Saruhanlı Kaymakamlığı ve sosyal yardımlaşmaya gittim ama bana 200 lira para teklif ettiler ve ‘Ev kiralarsan 3 aylık kiranı veririz’ dediler. Ben ev kiralamak veya 200 lira istemiyorum kendi evimin en azından çatısının yapılmasında yardımları bekliyorum. İçini kendim yaptırmaya çalışacağım. Büyüklerimizden yardım talep ediyorum” dedi.

“Akrabalarımızda sığıntı gibi yaşamak zorunda kaldık”

Akrabalarında yaşadıklarını söyleyen Metin Canbaz’ın eşi Gülcan Canbaz ise “Bir ay önce evimizde yandı çocuklarımızla sokakta kaldık. O günden beri akrabalarımızda sığıntı gibi yaşamak zorunda kaldık. Akrabalarımız sağ olsunlar evlerini açtılar bize ama ne kadar duracağız başkasının evinde? Çocuklarım rahatsız oluyor. Ben sadece evimin yaptırılmasını istiyorum. Eşim hurdacılıkla geçimimizi zor sağladığı için evimizi tadilat ettiremiyoruz. İki tane çocuğumuz var. Bu kış kıyamet gününde devletimiz bizi bu zor durumdan kurtarsın. Çocuklarım ikisi de bronşit hastası ve bu soğuklarda sıcacık evlerinde olmaları gerekiyor. Sadece çatımızı yaptırsalar bile o bize yeter. Akrabalarımız bizi geçici bir süre misafir edebilirler. Bizim evimizden başka sığınacak yerimiz yok. Hayırseverlerden ve devletimizden bir an önce yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Küçük Metecan da anne ve babası gibi evlerine bir an önce kavuşmak için kendilerine yardım edilmesini bekliyor.

Adem Şahin