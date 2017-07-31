YOZGAT (AA) – Sorgun Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne atanan Yusuf Canbolat görevine başladı.

Cumhur Eser’in Saraykent ilçesine atanmasının ardından Sorgun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine getirilen Canbolat, işbaşı yaptı.

Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada Sorgun çiftçisine ve Sorgun tarımına hizmet etmeye geldiğini belirtti.

Müdürlük olarak çeşitli tarımsal yatırım ve çiftçi eğitim projeleri ile alternatif tarım ürünleri ürettirmek suretiyle çiftçiye daha fazla çeşit sunma gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Canbolat, “Tarımsal verimi artıracak ve ürünlerin kalitesini yükseltecek ve bu ürünlerin pazarlamasına yönelik çeşitli tedbirlerin alınmasına yardımcı olacağız.” dedi.