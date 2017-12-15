Çandır Fasulyesi Şenliği Konyaaltı’nda

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Kent Meydanı’nda Çandır Fasulyesi Şenliği düzenliyor. “Kırsal Kalkınma Projesi” kapsamında Yarbaşçandır Mahallesi’ne özgü olan Çandır Fasulyesi’ni ülke genelinde duyurmayı amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Yarbaşçandır Mahallesi’nde yer alan 3 bin 500 metrekare arazi üzerine Çandır Fasulyesi ekmişti. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı etkinlikle ekimi yapılan fasulye modern tarım teknikleriyle yetiştirildi ve hasat edildi.

500 Kilo fasulye yetiştirdik

İklim ve arazi koşulları itibariyle Yarbaşçandır Mahallesi’ne özgü olan Çandır Fasulyesi’ne ilginin günden güne azaldığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, bölgede tarımla geçimini sağlayan çiftçilere destek olmak ve Çandır Fasulyesini ülke geneline tanıtmak istediklerini söyledi. Bunun içinde geçtiğimiz aylarda Yarbaşçandır Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare arazi üzerinde fasulye dikimi yaptıklarını dile getiren Muhitin Böcek, bu tarladan 500 kilo ürün hasat ettiklerini söyledi. Ürün miktarının her yıl artacağına dikkat çeken Muhittin Böcek, ‘Çandır Fasulyesi’ patenti içinde ilgili kurumlarla görüşme halında olduklarını bildirdi.

Kurufasulye yemeği ikram edeceğiz

Amaçlarının Çandır Fasulyesi’ni ülke geneline tanıtmak ve bölge çiftçisine destek olmak olduğunu ifade eden Başkan Böcek, 17 Aralık Pazar günü saat 12.00’de Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenleyecekleri Çandır Fasulyesi Şenliği’nde tüm Antalyalılara kurufasulye yemeği ikram edeceklerini bildirdi.