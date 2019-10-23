Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde İtalyanca film gösterildi
ANKARA (AA) – İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ile İtalya Dostluk Derneği (Casa Italia) iş birliğiyle Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz film gösterimi düzenlendi.
"19. Dünyada İtalyan Dili Haftası" etkinlikleri kapsamındaki ücretsiz gösterime, İtalyanca öğrenen farklı meslek gruplarından çok sayıda sinemasever katıldı.
İtalya Dostluk Derneği Başkanı Musa Toprak, Yaşar Kemal Konferans Salonu'ndaki gösterim öncesi yaptığı konuşmada, "İtalyanca, sadece müziğin ve sanatın değil ekonominin de dilidir." dedi.
İtalya Dostluk Derneği uzmanlarından Katia Bianchini de dil öğrenimine dair tavsiyelerde bulunarak, "Başlayanlar değil, dil öğreniminde devam edenler asıl dostlarımızdır." ifadesini kullandı.
Daha sonra İtalyan yönetmen Luigi Lo Cascio'nun 2013 yapımı dram türü "La Citta Ideale (İdeal Şehir)" filmi, Türkçe altyazılı izlendi.
Etkinlikte, 11-16 Kasım'da "Çağdaş İtalya Filmleri" haftası düzenleneceği de duyuruldu.
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Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde İtalyanca film gösterildi
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