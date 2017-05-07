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Çankaya Evlerinde üretilen eserler satışa sunuldu

– Çankaya Belediyesinin Çankaya Evlerinde hobi ve el sanatları kurslarına devam eden kadınların ürettiği eserler, alışveriş merkezlerinde Ankaralıların beğenisine sunuldu

07 Mayıs 2017 Pazar, 18:45

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ANKARA (AA) – Çankaya Belediyesine bağlı 22 Çankaya Evi’ndeki hobi ve el sanatları kurslarına katılan kadınların ürettiği el emeği eserler, ilçedeki üç alışveriş merkezinde kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100’ü aşkın kursiyerin elinden çıkan heykel, resim, seramik, ince işçilik gerektiren değişik dallarda üretilen eserlerin satışı için ilçedeki üç alışveriş merkezinde stant kuruldu.

Anneler Günü hediyesi almak isteyen pek çok kişiyi stantlarında ağırlayan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini Ankaralılarla buluşturdu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi için bu tür etkinlikleri yaygınlaştırarak sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Taşdelen, kadın emeğini teşvik etmenin ve geliştirmenin belediyenin en temel önceliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, “Etkinliğimiz bu doğrultuda anlamlı bir girişim. Eylül ayından itibaren Çankaya genelindeki pazar yerlerinde kadın el emeğinin sergilendiği ve satışının yapıldığı sabit noktalar kuracağız.” ifadesini kullandı.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri

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