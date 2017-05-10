Çankaya'da “Demokrasi Şehitleri Anıtı” açıldı

ANKARA (AA) – Başkentte yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına Çankaya Belediyesince yaptırılan “Demokrasi Şehitleri Anıtı” açıldı.

Çankaya Belediyesi, başkentte yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına heykeltıraş Eşber Karayalçın tarafından “Demokrasi Şehitleri Anıtı” yaptırdı.

Anıtın açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Ankara’ya çok önemli bir anıt daha kazandırdığını belirterek, “Demokrasi ve insan hakları için ağır bedeller ödeniyor bu ülkede. O bedelleri ödeyenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz.” dedi.

Başkan Taşdelen de ülkede son 2-3 yılda büyük terör saldırılarının gerçekleştiğini hatırlatarak, “10 Ekim’de Ankara Garı önünde barış ve demokrasi talepleri için bir araya gelen insanları aramızdan aldılar. Kızılay’da, Merasim Sokak’ta, 15 Temmuz hain darbe girişiminde masum insanlar hayatını kaybetti.” ifadesini kullandı.

Cumhuriyete ve demokrasiye sonsuza kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan Taşdelen, terörü lanetlediklerini, bu anıtla hayatını kaybedenlere de sahip çıktıklarını söyledi.

Daha sonra anıt heykel açıldı.