ÇANKIRI (AA) – Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoglu, “Milli Eğitim Bakanlığının temel taşları öğretmenlerimizdir. Öğretmenler güçlü, mutlu ve huzurlu olursa biz de o kadar başarılı oluruz.” dedi.

Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki bir tesiste düzenlenen “Çankırı Eğitimini Geliştirme Projesi Eğitim Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, çalıştayların önemli olduğunu söyledi.

Çalıştay sonucunda çıkacak sonuçların bakanlıkları için ev ödevi niteliği taşıyacağını dile getiren Çolakoğlu, eğitim düzeyini daha ileri noktaya taşıyabilmek için ellerinden gelen her türlü destek ve gayreti göstereceklerini vurguladı.

Eğitimde öğretmen faktörünün önemine değinen Çolakoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığının temel taşları öğretmenlerimizdir. Öğretmenler güçlü, mutlu ve huzurlu olursa biz de o kadar başarılı oluruz. Sürdürülebilir başarı için bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle çalıştayımızın temel konularından biri de öğretmenlerimizin moral ve motivasyonudur.” ifadesini kullandı

Çankırı Valisi Mesut Köse de bireylerin iyi eğitilmesinin ülkenin ve dünyanın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Çocukların her anlamda eğitilmesi gerektiğine işaret eden Köse, şöyle konuştu:

“Bizler çocuklarımıza ve bireylerimize bir taraftan bilgiyi öğretirken, diğer taraftan onların manevi ve ahlaki değerlere sahip, inançlı, saygılı, edepli, terbiyeli, haktan, hukuktan ayrılmayan, doğru sözlü insanlar olarak yetişmelerini sağlamalıyız. Öğrencilerin her anlamda gelişimi önemlidir. Onlara değerler eğitimi alarak yetiştiği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirildiği, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları sağlanmalıdır. Doğru birey yetiştirme konusu hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının birbirlerine ve millete karşı ana sorumluluklarındandır. Herkes üzerine düşeni yapmalı.”

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Çakır ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da katıldığı çalıştay, 10 Şubat Cuma günü sona erecek.