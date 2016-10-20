ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik yıl açılışı gerçekleştirildi.

Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’ndaki program şehitler için hazırlanan belgesel filmin gösterimi ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Rifat İnanç, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin yeni akademik yıl açılışını kutladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen İnanç, “Umarım altyapısı hazırlanıp hukuk fakültesi açılır. Biz de Türkiye Adalet Akademisi olarak üniversitemizle protokol imzalar, işbirliğimizi geliştiririz. Türkiye Adalet Akademisi olarak üniversitemize yapılabilecek her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

Çankırı Valisi Mesut Köse ise eğitimde sorunlar olabileceğini belirterek, “Eğitimde ulusal düzeyde ya da il düzeyinde tabii ki sorunlarımız, eksikliklerimiz olabilir ancak birlik, beraberlik, bütünlük sağlanabildiği sürece her problemin çözümü vardır.” ifadesini kullandı.

Üniversitenin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Köse, “Ülkemiz, ilimiz ve üniversitemiz gelişiyor. Üniversitemizin daha da büyüyüp gelişme planları olduğunu biliyorum. Rektör Bey bana her fırsatta bunları büyük bir heyecanla anlatıyor. Biz bu bağlamda valiliğim döneminde tüm ekibimle birlikte üniversitemizin yanında olacağız” diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydınlı da üniversitede 14 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Hukukun dışında çıkmayacaklarını ifade eden Aydınlı, “Yaşamış olduğumuz hassas süreçte, tüm faaliyetlerimiz hukuk çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Adalet duygusundan zerre kadar ayrılmayacağız. Herkes iyi veya kötü yaptığının karşılığını mevcut hukuk kuralları çerçevesinde görecektir. Hukuk ve kanunlarımız ne gerektiriyorsa onu uygulamakta tereddüt etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Öğrencilerin yurt probleminin farkında olduklarını belirten Aydınlı, üniversitenin şehirle olan ilişkisini güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz ile Belediye Başkanı İrfan Dinç’in konuşmasının ardından Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Arıcı açılış dersini gerçekleştirdi.