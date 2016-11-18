Çankırı'da 2 gündür haber alınamayan kişi bulundu

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişi bulundu.

Sazak köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan Hamis Haneci’den (67) bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Afed ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Çankırı İl Müdürlüğü ve UMKE ekipleri ile köy sakinlerince yapılan aramalarda Haneci, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yaz aylarında hayvanların barındığı kulübede bulundu.

Muayene edilen Haneci, daha sonra ambulansla Ilgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Eşinin bulunduğunu öğrenen Hatice Haneci de heyecandan fenalaşınca o da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Eniştesi İlhan Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamis Haneci’nin maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma girerek evden ayrıldığını belirterek, “Traktörü bir yere bıraktıktan sonra ortadan kaybolmuş. 2 gündür arıyorduk. Bulduğumuz için mutluyuz.” dedi.