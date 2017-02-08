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Çankırı'da asfalt şantiyesinde yangın

– Şantiyede patlamanın ardından çıkan yangın hasara neden oldu

08 Şubat 2017 Çarşamba, 13:45

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da asfalt şantiyesinde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Karayollarına ait Uluyazı mevkisindeki şantiyede bulunan depolarda “bitüm” adı verilen asfalt malzemesi ısıtıldığı sırada patlama oldu. Depoların kapağından alevler yükseldiğini gören çalışanlar, durumu Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonucu şantiyede hasar oluştu. Depolarda yaklaşık 50 ton bitüm ile fuel oil bulunduğu öğrenildi.

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