Çankırı'da bin kamyon kar şehir dışına taşındı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı şehir merkezinde yürütülen kar temizleme çalışmalarında bin kamyon karın şehir dışına taşındığı bildirildi.

Çankırı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Serdar Bahçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Çankırı’da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Kentte kar kalınlığının 60 santimetreye kadar çıktığına işaret eden Bahçeci, şunları kaydetti:

“Hesaplarımıza göre bin kamyon civarında kar kütlesini şehir dışına taşıdık. Bunu şehir dışındaki uygun yerlere döktük. Son yılların en yoğun kar yağışını almamıza rağmen belediye sınırları içinde eğitimde herhangi bir sorun yaşanmadı. Aynı şekilde ciddi soruna yol açan trafik kazası olmadı. Çankırı Belediyesi olarak bu kış sezonunu başarılı geçirdiğimizi düşünüyoruz.”

Bahçeci, bu kış sezonunda buzlanmaya karşı da geçen yıllara kıyasla yaklaşık 3 kat fazla tuz kullandıklarını dile getirerek, bugüne kadar kullandıkları 450 ton tuz kullanıldığını sözlerine ekledi.