Çankırı'da çeltik hasadı başladı

ÇANKIRI (AA) – Türkiye’nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çankırı’da hasat başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede hasadın sorunsuz şekilde başladığını söyledi.

Çankırı’da önemli çeltik ekim alanları bulunduğunu belirten Gamzeli, Çankırı merkezin yanı sıra Kızılırmak ve Ilgaz ilçelerinde çeltik tarımı yapıldığını söyledi.

Çiftçilerin 7 ay boyunca emek sarf edip, alın teri dökerek bugünü beklediğini dile getiren Gamzeli, “Çeltik, çiftçilerimiz için diğer ürünlerden daha zahmetli, daha maliyetli bir üründür. Çiftçilerimiz uzun ve meşakkatli geçen bir çalışma döneminin ardından hasat dönemine geldi.” dedi.

Verimin iyi olduğunu bildiren Gamzeli, “Verimin iyi olduğunu görüyoruz. Hasat yapılan yerlerde dekara 800 kilogram civarında ürün alıyoruz. Çiftçilerimiz verimden memnun.” diye konuştu.

Gamzeli, il genelinde yaklaşık 23 bin dekar alanda çeltik tarımı yapıldığına dikkati çekerek, yıllık rekoltenin ortalama 19 bin ton olduğunu, bu sene de benzer bir durumun ortaya çıkacağını tahmin ettiğini anlattı.

Çeltik üreticilerinden Atila Erdoğan ise Türkiye’de en geç hasadın Çankırı’da başladığını söyledi.

Fiyat konusunun netleşmediğine işaret eden Erdoğan, “Dekardan 700-800 kilogram civarında çeltik alıyoruz. Verimden memnunuz ama henüz fiyat belli olmadı. Fiyatın bir an önce belli olmasını talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.