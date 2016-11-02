Çankırı'da Cumhuriyetin Kuruluşu Konferansı

ÇANKIRI (AA) – Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, “Bize altın tepside sunulan Cumhuriyetimize yeterince sahip çıkamıyoruz. Bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl bu hale gelindiğini anlayamayanlara anlatmak boynumuzun borcudur.” dedi.

Yıldıran, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyetin Kuruluşu Konferansı’ndaki sunumuna, babasına ait fotoğrafları göstererek başladı.

Babasının çok yönlü kişiliği bulunduğuna dikkati çeken Yıldıran, vatansever olmasının yanında sanatçı ve yardımsever kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Karabekir Paşa’nın “Yetimler babası” diye anıldığını dile getiren Yıldıran, “Babam Sarıkamış’ta yetim kalmış 4 bin erkek ve 2 bin kız çocuğunu himayesine alarak eğitimlerini üstlendi. Okullarda her konuda kurs vererek onları eğitirdi. Kurduğu okulda yetimhanedeki yavruları için ağaç bayramı, kitap bayramı yapardı. Okumak onun için önemliydi. Kitap bayramını Peygamberimizin doğum gününde yapmıştı. Onun yetim sevgisi Türklerle de sınırlı değildi.” diye konuştu.

Babasının çok partili hayata geçmek için çalışma yaptığını anlatan Yıldıran, “Kazım Karabekir, çok partili hayata geçmek için Mustafa Kemal Paşa’ya yardım etmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. Fırka, Şeyh Sait isyanı gerekçe gösterilerek haksız şekilde kapatıldı.” ifadesini kullandı.

Yıldıran, Osmanlı’nın Ermenileri bağrına bastığını vurgulayarak, “Kazım Karabekir Paşa, Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars ve ötesini düşmandan kurtardı. Ermeni çocukları Kazım Karabekir Paşa’ya kara kalem portresini hediye etti. Bu hediye bile soykırımın yalan olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Anadolu’da Türklere ait toplu mezarlar bulunurken, Ermenilere ait toplu mezara rastlanmadı.” dedi.

Vatanın nasıl kazanıldığını anlamayanlara anlatmak gerektiğine işaret eden Yıldıran, “Bize altın tepside sunulan Cumhuriyetimize yeterince sahip çıkamıyoruz. Bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl bu hale gelindiğini anlayamayanlara anlatmak boynumuzun borcudur.” açıklamasında bulundu.

Konferansın ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Yüksel Özgen, Yıldıran’a çeşitli hediyeler verdi.