Çankırı'da doğalgaz borusu patladı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da yol genişletme çalışmaları sırasında iş makinesinin patlattığı doğalgaz borusundan sızan gaz nedeniyle bölgedeki bir ortaokul tedbir amacıyla boşaltıldı.

Aksu Mahallesi Hanımsuyu Sokak Atatürk Yolu mevkisinde bisiklet yolu açmak için yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında bir iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı.

Açığa çıkan gaz kokusu nedeniyle bölgeye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Şehit Yahya Çoşkuner Ortaokulu idaresi, tedbir amacıyla öğrencilerin tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Bölgeye yönlendirilen doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri de kısa sürede sızıntı yapan borudaki gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı bölgede önlem aldı.

Gaz kokusunun dağılmasının ardından okulda öğleden sonra eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi.

Doğalgaz dağıtım şirketinin Çankırı İşletme Müdürü Mahmut Kasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinesinin 6 inçlik çelik doğalgaz borusuna hasar vermesi üzerine patlama sesi duyulduğunu söyledi.

Kısa sürede bölgede gerekli önlemleri aldıklarını belirten Kasar, “19 barlık borunun patlatılması nedeniyle yüksek bir ses açığa çıktı. Vanamızı kapatıp gazı kestik. Sızıntının ardından gazın alev almaması ise büyük şans. Şu anda tehlikeli bir durum yok.” dedi.

Kasar, bölgeye iki hat döşedikleri için doğalgaz kesintisi yaşanmayacağını kaydetti.