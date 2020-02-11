Çankırı'da engelli öğrenciler en güzel “waffle”ı yapmak için yarıştı
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da düzenlenen "Engelsiz Lezzetler Waffle Yarışması"nda engelli öğrenciler, en iyi lezzeti yakalamaya çalıştı.
Eldivan Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen yarışmaya, rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 15 engelli öğrenci katıldı.
Aşçıların yardımıyla gerçekleştirilen yarışma sonunda tüm engelli öğrencilere madalya verildi.
Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, gazetecilere, sivil toplum kuruluşlarıyla farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.
Böylece rehabilitasyon merkezinde kalanların daha çok sosyalleşmesinin sağlandığını belirten Yıldırım, "Onları sosyal hayata, topluma hazırlama amaçlı bir waffle yarışması oldu. Bundan sonra devamı da gelecek." dedi.
Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneğine katkılarından dolayı teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Engellilere dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak, toplumla kaynaşmalarını sağlamak, becerilerini geliştirmek, kendilerine güvenlerini artırmak amaçlarımız var. İnşallah bundan sonra da engelli kardeşlerimizi zaman zaman bu tür ortamlarda buluşturur ve kaynaştırırız. İmkan verildiğinde bazı kazanımları nasıl elde ettiklerine de şahit olduk."
Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hayrettin Karaoğlu da üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.
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