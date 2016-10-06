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Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu

– Çankırı’da soruşturma kapsamında 7 aydır aranan eski “il imamı” olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2016 Perşembe, 18:55
Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 7 aydır aranan eski Çankırı “il imamı” olduğu iddia edilen Muzaffer Vural, Ankara’da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 7 aydır aranan Vural’ın Ankara’da kaldığı ev tespit edildi. Çankırı’dan giden polis ekipleri tarafından evinde arama yapılan Vural, gözaltına alındı.

Çankırı’daki FETÖ’ye ait bir şirkette 2009-2013 yılları arasında üst düzey yöneticilik yapan Vural, Ankara’dan Çankırı Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Çankırı’da FETÖ/PDY’nin sağlık yapılanmasına yönelik mart ayında yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan eski Çankırı “il imamları” olduğu iddia edilen Abdullah Özdemir ve Muzaffer Vural aranıyordu.

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