Çankırı'da FETÖ/PDY soruşturması
– Gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklandı
10 Şubat 2017 Cuma, 00:45
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 8’i tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 zanlı tutuklandı.