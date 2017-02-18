Çankırı'da kamyon devrildi: 1 ölü
– Ilgaz’da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
18 Şubat 2017 Cumartesi, 23:15
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Nuray Bircan’ın kullandığı 55 NB 307 plakalı tuğla yüklü tır, D-100 karayolunun Ilgaz ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi.
Sürücü Bircan olay yerinde hayatını kaybetti. Bircan’ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.