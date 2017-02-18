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18 Şubat 2017 Cumartesi

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Çankırı'da kamyon devrildi: 1 ölü

– Ilgaz’da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

18 Şubat 2017 Cumartesi, 23:15

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Nuray Bircan’ın kullandığı 55 NB 307 plakalı tuğla yüklü tır, D-100 karayolunun Ilgaz ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi.

Sürücü Bircan olay yerinde hayatını kaybetti. Bircan’ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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