Çankırı'da kar yağışı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şabanözü ilçesindeki bir düğün salonunun çatısının bir bölümü çöktü.

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Şabanözü ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar nedeniyle Sağlık Mahallesinde bulunan belediyeye ait tek katlı düğün salonunun çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Belediye ekipleri, çatının tamamen çökmemesi için çatıda kar küreme çalışması başlattı.

İl merkezinde de Menderes Caddesinde park halinde Cemil Tolon’a ait 18 AT 798 plakalı otomobilin üstüne kar nedeniyle kırılan ağaç dalları düştü, araçta hasar oluştu.