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Çankırı'da kızak yarışları

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:25

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Orta ilçesinde geleneksel kızak yarışları yapıldı.

Kırsakal Köyü Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Teyfik Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kırsakal köyünde 1980’den beri kızak yarışları yaptıklarını söyledi.

Yarışmaya 13 kişinin katıldığını belirten Kayhan, “Köyde yaşayanlar ve köyden çeşitli nedenlerle başka şehirlere göçenleri bu etkinlikle tekrar bir araya getiriyoruz. Köyde birlik ve beraberliği artırmak için kızak yarışlarını bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yarışlar sonucunda Mehmet Kayhan birinci, Oğuzhan Özdemir ikinci, Ahmet Açıkgöz üçüncü oldu.

Köy sakinleri daha sonra şehitler adına köy girişinde Türk bayrağı açtı.

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