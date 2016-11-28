Çankırı'da Kore Geleneksel Müzik Konseri düzenlendi

ÇANKIRI (AA) – Kore Kültür Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı’da Kore Geleneksel Müzik Konseri gerçekleştirildi.

Çankırı Belediyesi ve Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde 100. Yıl Kültür Merkezi’nde Koreli sanatçıların katılımıyla düzenlenen konserde, Koreli 7 sanatçı danslar eşliğinde şarkılar seslendirildi.

Koreli sanatçılarca çalınan tek Türk şarkısı “Katibim”in müziği salondakiler tarafından büyük beğeni topladı.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, konserin ardından yaptığı konuşmada, Kore kültür elçilerini Çankırı’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Babasının Kore gazisi olduğunu anlatan Dinç, “Babam Kore gazisiydi ve bu konser beni çok eskilere götürdü. Babamın Kore ile ilgili anılarını tekrar yaşadım. Bu güzel konseri bize yaşattığınız için teşekkür ederiz.” dedi.

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho ise konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çankırı’da böyle bir etkinlik düzenleme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kore kültürünü Çankırı halkına ve öğrencilere tanıtmak istediklerini ifade eden Cho, “Çankırı’da Kore savaşına katılan gazilerimizin sayısı 30 civarında ama bugüne kadar Kore kültürünü tanıtacak herhangi bir etkinlik yapılmamış. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için buraya geldik. Konsere 7 sanatçı katıldı. Sanatçılarımız hem şarkı, hem müzik, hem de danslarla gösteriler yaptı. Güzel bir etkinlik oldu.” diye konuştu.

“Katibim” şarkısının Kore’de çok sevildiğine dikkati çeken Cho, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi Kore savaşı 1950-1953 yılları arasında yapıldı. Türkiye’den de askerler savaşa katılmıştı. Türkiye’den gelenler Kore’de ‘Katibim’ şarkısını çok söylemiş, Koreliler de bu şarkıyı çok beğenip yıllarca bu melodiyi söylemiş. Koreliler, ‘Katibim’ şarkının Türk şarkısı olduğunu bilmeden melodiyi kullanıp üzerine Korece sözler yazmışlar ve yıllardır bu şarkı bizim orada söyleniyor. Çok sevildiği için Katibim şarkısı da bu konsere dahil edildi.”