Çankırı'da otomobil devrildi: 4 yaralı
– Kazada, İran uyruklu 4 kişi yaralandı
15 Şubat 2017 Çarşamba, 18:45
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 E 3502 plakalı otomobil, Şabanözü ilçesi Göldağ köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan İran uyruklu Saeed Torabi (22), Sanaz Ranjbaran (30), Hamed Torabi (31) ve Samad Reshadi (42) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.