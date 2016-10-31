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Çankırı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

31 Ekim 2016 Pazartesi, 21:05
Çankırı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Enes Erbaş’ın kullandığı 06 TIE 61 plakalı otomobil, Çankırı-Ankara Karayolu Sülüklü mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Erbaş ile Gülbahar ve Osman Erbaş, Seyhan Akpınarlı ve Ramazan Çakıcı yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kazaya karışan sürücünün traktörüyle kaçtığı belirlendi.

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