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18 Eylül 2016 Pazar

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Çankırı'da otomobil sulama kanalına devrildi: 7 yaralı

18 Eylül 2016 Pazar, 23:03
Çankırı'da otomobil sulama kanalına devrildi: 7 yaralı

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan Çetinkaya’nın kullandığı 14 DT 241 plakalı otomobil, Dedeköy girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Hicran, Neriman ve Emre Çetinkaya ile Nurbanu, Kezban ve Mehmet Kula yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

7 yaralı çankırı trafik kazası

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