Ana Sayfa   >   Genel   >   Çankırı'da otomobil yangını

Çankırı'da otomobil yangını

23 Aralık 2016 Cuma, 11:45

Benzer Konular

Öğretmen ve öğrencilerden “Halep için bir dua” projesi
Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı
“Pilot Bölgelerde Güneş ve Rüzgar Enerjisi Uygulamaları” konferansı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Melih Gökçek Caddesi’nde Mevlüt Ramazanoğlu’na ait 09 E 4039 plakalı otomobilde, evinin önünde park halindeyken yangın çıktı.

Yangın nedeniyle frenin de boşalması sonucu hareket eden otomobil, yaklaşık 25 metre giderek Şabanözü-Orta ilçe karayolunda durdu. Vatandaşların Şabanözü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirmesi üzerine gelen ekipler, araçtaki yangını söndürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilin plakasından sahibini belirleyerek ulaştığı Mevlüt Ramazanoğlu’na olayla ilgili bilgi verdi.

çankırı otomobil yangın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet