Çankırı'da özel harekat eğitimi alan Libyalılar mezun oldu
ÇANKIRI (AA) – Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizin ve milletimizin yanında olduğunu açıkça ifade eden, Trablus'ta bulunan FETÖ bağlantılı Uluslararası Libya Türk Okulunu kapatan, dostluğunu ve kardeşliğini daima yanımızda hissettiğimiz Libya'ya desteğimiz her zaman sürecektir." dedi.
Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Eğitim Merkezinde Libya Polis Teşkilatına yönelik ikinci dönem temel özel harekat eğitiminin tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.
Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilen bir kurum haline geldiğini söyledi.
Bu başarı ve gururun temelinde teşkilatın uzun yıllara dayanan köklü geçmişinin bulunduğuna işaret eden Aktaş, "Suç ve suçluların artık ülke sınırlarını aştığı, suçla mücadelede ikili ve çoklu iş birliği ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde teşkilatımız, bu işbirliğinin sağlam temellerini oluşturacak uluslararası eğitim stratejisini başarıyla uygulamaktadır." ifadesini kullandı.
Eğitim ve güvenlik alanındaki tecrübelerinin dost ve akraba ülkelerle de paylaşılması amacıyla anlaşma ve protokoller imzalandığını belirten Aktaş, şöyle konuştu:
"Bu güvenlik ve iş birliği protokolleri çerçevesinde 2011-2019 yıllarında daire başkanlıklarımız tarafından 36 eğitim alanında 641 Libya personeline gerek ülkemizde gerek Libya'da eğitim verilmiştir. 2012-2013 yıllarında da 804 Libya polis akademisi öğrencisine Polis Akademisi Başkanlığımız tarafından eğitim verilmiştir. Yine Libya makamlarının talepleri ve sayın Bakanımızın talimatları üzerine her programa 50 personelin katılımıyla toplam 200 Libya polis teşkilatı personeline 4 haftalık temel özel harekat eğitimi verilmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizin ve milletimizin yanında olduğunu açıkça ifade eden, Trablus'ta bulunan FETÖ bağlantılı Uluslararası Libya Türk Okulunu kapatan, dostluğunu ve kardeşliğini daima yanımızda hissettiğimiz Libya'ya desteğimiz her zaman sürecektir."
Libya Güvenlik Operasyonları Genel İdaresi Müdürü Ali Nwessri de desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi, Libyalı kursiyerlerin eğitimini gösteren sunum gerçekleştirildi.
Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Libya İçişleri Bakanı Fathi Ali Bashaagha, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ile Libya heyeti, gaziler ve kursiyerler katıldı.
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