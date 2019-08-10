Çankırı'da şehitlik ziyareti

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da şehit yakınları, arife günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretine şehit ailelerinin yanı sıra Çankırı Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuz Çiçek, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve gazi aileleri katıldı.

Kuran'ı Kerim okunmasının ardından şehitlikte dua edildi.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, arife gününde şehitlerinin yanında olduklarını söyledi.

Ziyarete protokol üyelerinin katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Teke, "Yaklaşık 15 yıldır bayram arifelerinde şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Onlarla bayramlaşıyoruz. Aileler kabirlere koşa koşa geliyorlar, dualar ediyorlar, geçmişlerini hatırlıyorlar, anılarını tazeliyorlar." dedi.

Burada yatanların vatan için şehit olduğunu dile getiren Teke, "Anneler ağlıyor, babalar yavrularının soğuk fotoğraflarını öpüyorlar. Kurban Bayramı meşakkatli bir bayram. Kurbanlıklar kesilecek, misafirler ağırlanacak bir yandan da evlat acısı var. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadete koşan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve uzun ömür diliyorum." diye konuştu.