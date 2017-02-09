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Çankırı'da servis denetimleri

09 Şubat 2017 Perşembe, 15:10

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Orta ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Şabanözü Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince Orta ilçesinde öğrenci taşıyan servisler denetlendi.

Denetimler kapsamında, emniyet kemeri kullanımı, dur ikazları, sağlık çantası, okul taşıt yazıları, cam filmleri, otomatik kapı, yangın söndürme tüpleri, çekme halatı, mesleki yeterlilik belgesi kontrol edildi.

Ekipler, eksiği bulunan servislere cezai işlem uyguladı.

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