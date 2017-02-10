Çankırı'da telefonla dolandırıcılık iddiası

– Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıttıkları kadını dolandırdıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Yaşlı bir kadını telefonla arayan M.M, G.A. ve R.Y, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıttı. Zanlılar, kadından evindeki para ve altınları gönderecekleri polise vermesini istedi.

Kapının önüne bıraktığı yaklaşık 30 bin lira değerindeki bilezik ve altınların zanlılar tarafından alındığını gören kadın, dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.

Zanlıların kullandığı otomobili takibe alan Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.M, G.A. ve R.Y’yi Ilgaz ilçesinde altınlarla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M, G.A. ve R.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.