Çankırı'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
15 Ekim 2016 Cumartesi, 19:24
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Çankırı’ya gelmekte olan Yücel Erdoğan’ın kullandığı 26 VP 029 plakalı otomobil, Germece köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolun ortasındaki refüjlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Erdoğan, Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.