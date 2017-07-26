Çankırı'da yangın
– Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyünde çıkan ve 10’dan fazla eve sıçrayan yangına itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:16
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyünde çıkan yangın 10’dan fazla eve sıçradı.
Müsellim köyü Mansurlu Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Çevredeki 10’dan fazla eve sıçrayan yangına, Çankırı Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ediyor.
Zaman zaman mutfak tüplerinden kaynaklandığı tahmin edilen patlamaların da yaşandığı yangında vatandaşlar, evlerden eşyaları ile hayvanlarını kurtarmaya çalışıyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.