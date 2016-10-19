Çankırı'da yangın

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında, iki ev ve iki ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ayseki köyünde Hasan Çiftçi’ye ait evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki Kadir Emekli’nin evine sıçradı.

Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan alevlerin söndürülmesi için olay yerine Çankırı ve Yapraklı belediyeleri ile Çankırı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve köylülerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu söndürülen yangın, Çiftçi ve Emekli’ye ait evler ile iki ahırın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Ahırlarda bulunan hayvanlar ise vatandaşlar tarafından tahliye edilerek yanmaktan kurtarıldı.

– “Yangın elektrik kontağından çıktı”

Yapraklı Kaymakamı Yakup Ömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını haber alınca ekiplerin köye ulaşmak için hemen harekete geçtiğini söyledi.

Olay yerine geldiklerine iki evin yanmakta olduğunu gördüklerini aktaran Ömeroğlu, “İlk tespitlere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı noktasında bilgi bize ulaştı.” dedi.

Ömeroğlu, bölgedeki evlerin ahşap olması nedeniyle alevlerin hızla büyüdüğünü anlattı.

Yangının, diğer evlere sıçramadan söndürüldüğünü dile getiren Ömeroğlu, şöyle konuştu:

“Köylümüz de elinden geleni yaptı. Devletimizin, Özel İdaremizin, Belediyemizin tüm kaynaklarını buraya aktardık. Kış geliyor. Yaşanan mal kaybının telafisi için Kaymakamlığımız olarak gerekeni yapacağız. Vatandaşlarımızı kış başlamadan sıcak yuvalarına tekrar kavuşturacağız. Bizi mutlu eden taraf, can kaybının olmaması. Mal kaybını da devletin imkanları ile çözeceğiz.”