Çankırı'da yargı süreci hızlanacak

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Adliyesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle yürütülen projeyle adliyede görevli bilgi işlem personeli, dijital delilleri inceleyerek 1 hafta içinde raporunu hazırlayabilecek.

Çankırı Adliyesinde görevli bilgi işlem personelinin hazırladığı “Adli inceleme ve raporlama projesi”, KUZKA tarafından desteklenen projeler arasına alındı.

Proje kapsamında Ankara’daki özel bir şirkette görevli adli bilişim uzmanı, Çankırı Adliyesine gelerek, buradaki bilgi işlem personeline eğitim verdi.

Yaklaşık 60 saatlik eğitime tabi tutulan personel, daha önce Ankara’ya gönderilen suçlarla ilgili dijital delillerin incelemesini bundan sonra Çankırı’da yapabilecek.

Proje kapsamında eğitim veren adli bilişim uzmanı Hakan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimde adli bilişimin ne olduğu ile dijital materyallere müdahale süreçleri, incelenmesi ve raporlanması gibi aşamalarda bilgi verdiklerini söyledi.

Eğitimle kursiyerlerin adli inceleme işlemlerini üst düzeyde yapmasına katkı sağladıklarını belirten Erdoğan, “Dijital materyallere doğru müdahale önem taşımaktadır. Yanlış müdahaleden dolayı dijital materyal delil niteliğini kaybedilmektedir. Bu işlemlerin doğru yapılmasını sağlamak için kurs verdik.” dedi.