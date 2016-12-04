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Çankırı'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

04 Aralık 2016 Pazar, 20:45
Çankırı'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eren Demirel’in kullandığı 18 BB 805 plakalı otomobil ve Şükrü Akkaya idaresindeki 18 EC 210 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HA 8457 plakalı otomobil Kırkevler Mahallesi’nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler Demirel ve Akkaya ile Nuray ve Mehmet Keklikçi, Ayhan Silmez, Alişan Düzgün ile Resul Gökmen yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Kastamonu-Çankırı Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Eren Demirel Kırkevler Mahallesi Şükrü Akkaya trafik kazası

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