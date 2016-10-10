Çankırı'daki FETÖ/PDY operasyonu

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Çankırı “il imamı” olduğu öne sürülen Muzaffer Vural, tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Vural, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Emniyette ve savcılıkta ifade vermeyen Vural, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede de ifade vermeyen Vural, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı’da FETÖ/PDY’nin sağlık yapılanmasına yönelik mart ayında yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Çankırı’daki FETÖ’ye ait bir şirkette 2009-2013 yılları arasında üst düzey yöneticilik yapan Vural, operasyon kapsamında eski “il imamı” olduğu iddiasıyla 7 aydır aranıyordu. Vural, geçen hafta Ankara’da gözaltına alınarak Çankırı’ya getirilmişti.