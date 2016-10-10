Ana Sayfa   >   Genel   >   Çankırı'daki FETÖ/PDY operasyonu

Çankırı'daki FETÖ/PDY operasyonu

– Örgütün eski Çankırı “il imamı” olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

10 Ekim 2016 Pazartesi, 19:00
Çankırı'daki FETÖ/PDY operasyonu

Benzer Konular

Hakkari'deki terör saldırısı
Hakkari'deki terör saldırısı
Ankara'da yol kenarında FETÖ'ye ait kitaplar bulundu
Ankara'da yol kenarında FETÖ'ye ait kitaplar bulundu
AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, Aksaray'da
AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz:

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Çankırı “il imamı” olduğu öne sürülen Muzaffer Vural, tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Vural, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Emniyette ve savcılıkta ifade vermeyen Vural, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede de ifade vermeyen Vural, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı’da FETÖ/PDY’nin sağlık yapılanmasına yönelik mart ayında yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Çankırı’daki FETÖ’ye ait bir şirkette 2009-2013 yılları arasında üst düzey yöneticilik yapan Vural, operasyon kapsamında eski “il imamı” olduğu iddiasıyla 7 aydır aranıyordu. Vural, geçen hafta Ankara’da gözaltına alınarak Çankırı’ya getirilmişti.

çankırı fetö İl İmamı mahkeme Muzaffer Vural PDY

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet