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Çankırı'daki trafik kazası

– Piknik yaptıkları sırada otomobilin çarpması sonucu ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

16 Eylül 2016 Cuma, 22:25
Çankırı'daki trafik kazası

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da piknik yaparken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Anne Fatma ve oğlu Emrah Demiröz için Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Demiröz ailesinin yakınları ile AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, eski AK Parti milletvekili İdris Şahin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anne ve oğlunun cenazeleri, gözyaşları arasında Sarıbaba Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

– Olay

Çankırı’da dün Recep S. idaresindeki 34 DZ 7865 plakalı otomobil, Alpsarı Göleti yakınlarında yoldan çıkarak piknik yapan Fatma Demiröz ve oğlu Emrah’a çarpmıştı. Kazada anne ve oğlu, yaşamlarını yitirmişlerdi.

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