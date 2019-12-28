Çankırı'daki “üniversite deneme sınavı” gerçeğini aratmadı
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi tarafından yapılan üniversite deneme sınavı, gerçeğini aratmadı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) denemesinde, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar uygulanırken, sınava geç kalan bazı öğrenciler içeri alınmadı.
Sınav giriş belgelerini alan 90 öğrenci, velileriyle Uluyazı Kampüsü'ne geldi. Burada güvenlik görevlilerinin üst aramasının ardından içeri alınan öğrenciler, 135 dakikalık sınavda ter dökerken, veliler de bina önünde heyecanla çocuklarının çıkmalarını bekledi.
Okul müdürü Nazır Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınav esnasında yaşayacakları stres ve heyecanı atmak içini böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.
Deneme sınavıyla öğrencilerin gerçek sınava daha hazır hale geleceklerini belirten Şahin, "Bu sınav sayesinde çocuklar okula nasıl ulaşacaklarını, sınav giriş kurallarını, farklı ortamlarda sınavda duyacakları heyecanı yaşayacaklar, gerçek sınavda daha rahat olacaklar." dedi.
Deneme sınavının üniversite sınavı olan TYT'nin birebir aynısı olduğunu vurgulayan Şahin, sınavda her şeyin kurallara uygun şekilde yapıldığını kaydetti.
Okulun psikolojik danışmanı Mehmet Akif Demirelli de sınavlarda kaygıyı yönetmenin öğrenciler için büyük sorun olduğuna dikkati çekti.
Öğrencilerin sınavlarda yüksek kaygı yaşadığını dile getiren Demirelli, "Bunu son gün sınav ortamında tatmaları yerine öncesinde sınav ortamlarına çocukların girip çıkmalarını, ortamı teneffüs etmelerini sağlayarak sınav anını normalleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Öğrenci velisi Mehmet Fuat Arık ise öğrenciler için faydalı bir sınav olduğunu belirterek, "Çocukların sınava üniversitede girmeleri farklı bir ortam sağlıyor. İnşallah bütün çocuklarımız başarılı olur." diye konuştu.
Öğrencilerden Hilal Bozkurt da deneme sınavının kendisine çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Kimliğimi unutunca eve giderek alıp sınava geldim. Bu sınav bana güzel bir deneyim kazandırdı. Gerçek sınavda daha dikkatli olacağım." dedi.
-
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz”
-
“Türkiye'nin Otomobili” büyük beğeni kazandı
-
Bir kişiyi yaralayıp polislere ateş açan cezaevi firarisi yakalandı
-
Üniversite yerleşkesinde “Kızılay Niğde Butik” açıldı
-
Çankırı'daki “üniversite deneme sınavı” gerçeğini aratmadı
-
Mesan Kilit otomobil sektörüne giriyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.