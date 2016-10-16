Çankırı'nın simgeleri de Çankaya Köşkü'nde sergilenecek

ÇANKIRI (AA) – ÖZGÜR ALANTOR – Başbakanlığın her ilin bir simgesinin Çankaya Köşkü’nde sergilenmesi için çalışma yapılması talimatı üzerine, Çankırı’da Tuz Mağarası ve Ilgaz Dağı’nın yer aldığı maket hazırlandı.

Başbakanlık, 81 ilin kendine has özelliklerini barındıran bir nesnenin Çankaya Köşkü’nde sergilenmesi kararını alarak, bu konuda valiliklere yazı gönderdi. Yazıda, her kentin simgesiyle ilgili çalışma yapılması istendi.

Çankırı Valiliği de bu kapsamda tuz kütlesine Tuz Mağarası ve Ilgaz Dağı şeklinin verildiği maket hazırlattı. Hazırlanan obje, gelecek günlerde Çankaya Köşkü’ne götürülecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ili en iyi anlatan objelerin seçilerek Başbakanlık’ta sergilenmek üzere Ankara’ya gönderilmesinin istendiğini söyledi.

Bunun üzerine diğer kentlerde olduğu gibi kendilerinin de çalışma başlattığını belirten Karatatar, Çankırı’nın kaya tuzu zengini bir il olduğuna dikkati çekti.

Karatatar, “Çankırı’mızı en iyi anlatabileceğini düşündüğümüz konuların başında kaya tuzu geliyor. Çankırı, mevcut rezerv itibarıyla Türkiye’de bir numara. Milyarlarca tonu aşacak bir rezerv söz konusu. 3 mağaramızda bu rezerv çıkarılarak işlenip insanlara sunuluyor.” dedi.

Tuzun turizmde de kullanıldığını dile getiren Karatatar, “Çankırı’da onlarca işletme kaya tuzunu hediyelik eşya olarak işleyerek tüketicilerin beğenisine sunuyor. İnsanlar da tuzu çeşitli şekillerde kullanabiliyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Çankırı’yı en iyi anlatan objelerden diğerinin Ilgaz Dağı olduğuna işaret eden Karatatar, dağın Çankırı turizminin en önemli unsurları arasında yer aldığını vurguladı.

Bu nedenle kaya tuzu ile Ilgaz Dağı’nı bir araya getirmeyi düşündüklerini bildiren Karatatar, şunları kaydetti:

“İlimizin turizminde önemli olan bu iki simgeyle ilgili Çankırı olarak ürettiğimiz bir de sloganımız var, ‘Üstü buz altı tuz.’ Bu sloganı çok yerde kullanıyoruz. Bir taraftan Ilgaz Dağı’nda kış turizmine yönelik yatırımlar yaparken, diğer yandan hem macera hem de sağlık turizmine hitap etmesi nedeniyle Tuz Mağarası’nda çalışmalar yürütüyoruz. Bundan dolayı hazırladığımız makette tuz kütlesinin içini Tuz Mağarası gibi oyarken, üzerine de Ilgaz Dağı’ndaki kayak merkezlerinin şeklini verdik. Çankırı’yı en iyi anlatan bu iki değerin tuzdan yapılmış objesi, Başbakanlık’ta sergilenecek.”

Karatatar, hazırladıkları maketi diğer iller gibi kendilerinin de gelecek günlerde Çankaya Köşkü’ne göndereceğini sözlerine ekledi.