Çankırı'ya cam seyir terası

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Belediyesince yaptırılan Türkiye’nin en geniş taban alanına sahip seyir terası tamamlandı.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, 100 metre yükseklikteki Türkiye’nin en geniş taban alanına sahip seyir terasının şehre en hakim noktalardan Çankırı Kalesi’nde inşa edildiğini belirtti.

Dinç, “Ziyaretçiler, ülkenin en büyük cam seyir terası ile şehrin eşsiz manzarasının keyfini sürecek. Kaledeki Türk bayrağının altından şehre uzanan en uç noktaya inşa edilen cam seyir terası, önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan resmi açılışının ardından hizmete girecek.” ifadelerini kullandı.

Dinç, 1200 metre yüksekliğe yapılan seyir terasının kaya birleşim noktasından 10 metre 80 santim ileriye çıkma mesafesine sahip olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

“Yelpaze şeklinde yapılan terasın zemini için üç adet 76 metrekare yüzey alanı olan cam kullanılıyor. Cam zemin, 110 santimetre yükseklikte cam korkuluklar ile ziyaretçiler için korunaklı hale getirildi. Seyir terasına güvenlik görevlisinin gözetiminde kontrollü şekilde aynı anda 30 kişi çıkabilecek.”

Çankırı Kalesi’nin seyir terasla daha çok ziyaretçi çekeceğini belirten Dinç, terasın şehre önemli katkısı olacağını kaydetti.