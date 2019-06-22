“Canlı Cerrahi” sempozyumu İstanbul'da
İSTANBUL (AA) – Türk Oftalmoloji Derneği’nin (TOD) 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu İstanbul'da gerçekleştiriliyor.
VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, dün başlayan “TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu” bugün de devam edecek. Sempozyum kapsamında, cerrahi uygulamaları canlı olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesi’nde yapılıyor. Eş zamanlı olarak kongre merkezine uydu aracılığı ile aktarılıyor.
TOD, KRC, VRC, Glokom, KOY, Şaşılık, OPC birimlerinin canlı ve video cerrahi oturumları, uydu sempozyumları kongre merkezinde tek salon uygulaması ile yapılıyor.
Biyoteknoloji sektörünün önde gelen kuruluşlarından VSY Biotechnology’nin de canlı cerrahi etkinliği düzenleyerek katılım gösterdiği sempozyumda, oftalmoloji alanından bilim insanları ve uzmanlar görüş, bilgi ve değerlendirmelerini paylaşma olanağı bulacak.
VSY Biotechnology Canlı Cerrahi etkinliklerinin ilki dün yapıldı, bugünkü etkinlik ise 15.00-16.00 saatlerinde yapılacak. Dünyanın ilk ve Tek Sinüzoidal Trifokal Göz İçi Lensi canlı yayın ile katarakt hastalarına uygulanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altınbaş Göktekin, TOD tarafından düzenlenen canlı cerrahi sempozyumlarının Türkiye’nin oftalmoloji alanının gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“TOD tarafından gerçekleştirilen canlı cerrahi sempozyumlarının üçüncüsü bu yıl da oftalmoloji alanının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Oftalmolojideki son cerrahi yöntem ve tekniklerin uygulandığı, bilimsel görüş ve sunumların aktarıldığı bu sempozyumlar, oftalmolojinin günümüzde geldiği önemli noktayı gözler önüne seriyor. VSY Biotechnology olarak biz de gerçekleştireceğimiz canlı cerrahi etkinliğiyle, bu önemli organizasyona destek veriyoruz.”
-
YKS maratonu öncesi adaylara “verimli yaz tatili” önerisi
-
Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 27 yaralı
-
“Canlı Cerrahi” sempozyumu İstanbul'da
-
Bakan Varank’tan Ford Otosan Ar-Ge Merkezi’ne ziyaret
-
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
-
“Bilinçsiz vitamin kullanımı prostat kanseri riskini artırıyor”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]