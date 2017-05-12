Canpolat’tan Ağbaba’ya cevap

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Osmanlı Ocakları hakkındaki söylemlerine ilişkin tanımlama yayımladı. Canpolat, Ağbaba’nın “SADAT ve Osmanlı Ocakları AK Parti’nin silahlanmış milis güçleri” şeklinde talimatlar yaptığını belirterek “Osmanlı Ocaklarını milis kuvvet ya da paramiliter şiddet olarak iddia eden her kim varsa, maddesel bilgi veya delillerini biran evvel adalet ile paylaşılmasını, yahut bu ithamların kurumumuzda ancak CHP ‘li üyelerimizin tepkisiyle aleyhinde karşıya kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Canpolat, şunları kaydetti: “AK Parti’nin çoğu sivili silahlandırdığı o akşam şayet bir durum olabileceğini düşündük” ifadelerini kullanarak, varsayımlar ve asparagas düşüncülerle 16 Nisan ardından eylem yapmadıklarını yani demokratik seçimlere karşı olduklarını beyan edercesine direktifler yapılmıştır. Hemen Ağababa’ya yüce Türk Insanlar adına sesleniyorum. Elinizde bilgi ve belgeleriniz varsa ve bunları Cumhuriyet savcılarımızla paylaşmıyorsanız suç işliyorsunuz. Yahut içi abes beyhude atılı suçlamalarla 16 Nisan mağlubiyetini Osmanlı Ocaklarına fatura etmenin hiçbir anlamı yoktur. CHP parti içindeki uyumsuzluklarını 16 Nisan’da özverili çalışıp ülke istikrarına katkı maddesi sağlayan ve 16 Nisan’da ‘Evet’ yönünde oyların çıkması için doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde özverili bir şekilde kamuya yardımcı etkinlikler yaparak gerçekleştiren Osmanlı ocaklarının başarılarına gölge yıkmak istendiği aşikardır.Osmanlı Ocaklarını milis zorlama ya da paramiliter şiddet olarak iddia eden her kim varsa, bedensel data veya delillerini biran evvel yargı ile paylaşılmasını, yahut bu ithamların kurumumuzda ki CHP’li üyelerimizin tepkisiyle aleyhinde karşıya kalmıştır.

Biz siyaset üstü bir kurumuz

Osmanlı Ocakları üyeleri çeşitli siyasi partili kardeşlerimizin sulh ettikten daha sonra Osmanlı ocakları çatısı aşağıda var olduğu bir birliğin kardeşliğin ve bütünlüğün adresidir. Bizde siyasi parti ayrımcılığı yoktur. Ama Osmanlı ocakları tüzüğü gereği Osmanlı medeniyetini yaşayıp ve yaşatmak namına bir takım siyasi ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmemiz derneğimizin tüzüğü gereği Osmanlı medeniyetine hizmet vermek maksatlıdır. 16 Nisan’da çalışmalarımız evet yönünde olması kuvvetli, iradeli, ulusal ve yerli bir devlet yönetimi için, oylarımız evet yönünde oldu. Bu yönde hukuk ve toplum ahlakı içinde başarılı çalışmalarımızı sindiremeyen kişi ya da kişilerin kıskançlık ve hasım hane hitabe ve açıklamalarının olması toplumda bir karşılığı yoktur. 16 Nisan’da alınan kararı milletimiz almıştır. Herkesi Milletimizin aldığı kararlara saygılı olmaya ziyafet ediyor ve herkese hürmet, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum”.