Çantalar dolusu hap ele geçirildi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla çaba amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından İskenderun Limanında piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 144 bin adet captagon ilaç ele geçirildi. İskenderun Limakport Limanı Gümrük Sahasına Suudi Arabistan’a gidecek, hanımefendi çanta, çocuk kazak, cilt kundura, terlik gibi muhtelif eşya olarak beyan edilen yükü getiren tır, yapılan risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan X-Ray taramasında tırın dorsesinde yoğunluk farkı saptandı. Bunun üzerine dorsede yer alan gümrük mührü söküldü ve narkotik sensor köpekler Merkür ve Blacky eşliğinde dorse arandı.
Köpeklerin, içinde hanımefendi çantası olduğu açıklanmış çuvallara aşırı tepki vermesi üstüne muhafaza memurları tarafından çuvallar açılarak çantalar bir bir arandığında içerisinde haplar olduğu görüldü. Haplardan alınan numuneden, uyuşturucu test kiti yoluyla yapılan ön analizde uyuşturucu pozitif uyarısı alınması üstüne İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı durum hakkında bilgilendirildi. Alınan direktifler üstüne gerçekleştirilen sayım ve tespitte toplam 28 adet torba içerisinde piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 144 bin adet captagon hapa el konuldu.
Yürütülen adli tahkikat sonucunda olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi İskenderun’da, 1 kişi de Gaziantep’te edinmek üzere toplam 4 birey hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunuldu.
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