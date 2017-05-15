Çapa motoruna kapılan Kıbrıs gazisi öldü
15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:30
KONYA (AA) – Konya’nın Sarayönü ilçesinde, çapa motorunun dişlilerine kapılan bir kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Saraç Mahallesi Yeni Bağlar mevkisindeki meyve bahçesinde çalışan Mehmet Er (64), dengesini kaybedince kıyafetini çapa motorunun dişlilere kaptırdı. Kıyafetini dişlilerden kurtaramayan Er, olay yerinde hayatını kaybetti.
Er’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Er’in Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.