NEVŞEHİR (AA) – Müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinliklerinin düzenlendiği “Cappadox Festivali” kapsamında, İsveçli kontrbasçı Lars Danielsson tarafından dinleti sunuldu.

“Dünyadan Çıkış Yolları” temasıyla sanat ve doğaseverleri buluşturan festival, Avanos ilçesindeki Güray Yeraltı Seramik Müzesi’nde devam etti.

Yer altındaki kayadan oyma müzede oluşturulan konser salonunda katılımcılar, mistik bir ortamda Danielsson’un sevilen parçalarını dinledi.

Festival yarın doğa yürüyüşü ve çeşitli açık hava etkinlikleri ile devam edecek.

